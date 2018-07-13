FootBallHop!, top sektirmede ne kadar iyi olduğunuzu gösterdiğiniz mobil futbol oyunu. FIFA, PES, Dream League Soccer ve diğer futbol oyunlarında klasik maç yapmaktan sıkıldıysanız tavsiye ederim. Görsellerinde bir retro havası var lakin çok keyifli oynanış sunuyor. Boş zamanlarınızda, durakta, toplu taşımada, misafirlikte, her yerde oynayabileceğiniz türde eğlence dozu yüksek bir futbol oyunu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve sadece 131MB yer kaplıyor.

Harika piksel görsellere sahip top sektirme yeteneğinizi ölçen bir futbol oyunu FootballHop!. Milli takım forması giymiş, elleri olmayan uzun boylu oyuncuların yerine geçiyorsunuz. Kimselerin olmadığı sahada top sektirerek futbol cambazlığı yapıyorsunuz. Topu düşürdüğünüz anda puanınız sıfırlanıyor. Kazandığınız puanlarla da yeni oyuncuların kilidini açıyorsunuz.