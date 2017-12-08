Footy Ball: Pass Pass Soccer, iPhone ve iPad’de rahat, keyifli oynanış sunan hızlı tempolu futbol oyunu. Kuralların uygulanmadığı, oyuncuların yorulmadığı dolayısıyla tüm maçların hızlı olduğu futbol oyunu, iOS platformunda da ücretsiz.

Mobil platformda da kaliteli birçok futbol oyunu var ancak Footy Ball: Pass Pass Soccer gibi kurallara bağlı kalmadan hızlı maçlar yapabileceğiniz bir futbol oyunu yok. Evet, bu futbol oyununda ofsayt, korner, serbest vuruş, faul gibi maçın temposunu düşüren kurallar uygulanmıyor. Ayrıca oyuncular maç boyunca sürekli koşturuyor, yorulmak nedir bilmiyorlar. Sahayı ve oyuncuları tepe kamera açısından (farklı kamera açıları da mevcut, varsayılan bu) görüyorsunuz. Oyuncuları kontrol etmek için de efor sarf etmeniz gerekmiyor. Otomatik koşan futbolculara sadece pası nereye atacaklarını, şutu kalenin hangi noktasına çekeceklerini - basit kaydırma hareketleriyle - gösteriyorsunuz. Oynanış son derece basit ve de eğlenceli.

Lig mücadelesi verdiğiniz oyunda menajerlik yönünüzü de gösteriyorsunuz. Oyuncu satın alıp satma, en iyi kadroyu oluşturma, taktik belirleme, genç yetenekleri keşfedip takıma kazandırma gibi futbol menajerlik oyunlarının olmazsa olmazları oyunda mevcut.