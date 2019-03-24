Mobil oyun dünyasında macera kategorisinde yer alan ve binlerce oyun tutkununa hizmet veren Forgotten Books: The Enchanted Crown, eski bir kitabın sayfalarında bulunan gizemi çözebileceğiniz ve çeşitli görevler üstlenebileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.

Aksiyon dolu müzikleri ve kaliteli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, antik bir kitapta yer alan macera dolu görevleri tamamlamak ve kayıp eşyaları bularak çeşitli ipuçlarına ulaşmaktır. Kitapta yazanları uygulayarak macera dolu serüvene atılabilir ve gizemli mekanlarda gezinerek kayıp nesneleri bulabilirsiniz. İlginç konusu ve etkileyici tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Bölümlerde, farklı bulmacalar çözerek ipuçları toplayabilir ve çeşitli strateji oyunları oynayarak kilitli kapıları açabilirsiniz. Gizli nesnelere ulaşarak görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyu severlere sunulan Forgotten Books: The Enchanted Crown, gün geçtikçe genişleyen oyuncu kitlesi ile dikkat çeken macera dolu bir oyun olarak göze çarpıyor.