Hem Android, hem de İOS sürümleri ile ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Forgotten Hill Mementoes, esrarengiz olayların yaşandığı bir mekanda sır perdesini aralamak için dedektiflik yapacağınız eşsiz bir oyundur.

Ürkütücü karakterleri ve macera dolu bölümleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, ipucu toplayarak çevrede gerçekleşen gizem dolu olayları gün yüzüne çıkarmak ve seviye atlayarak farklı mekanların kilidini açmaktır. Zorlu bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve olaylardaki sırrı çözerek yolunuza devam edebilirsiniz.

Oyunda birbirinden ilginç ve korkun yüzlerce hikaye yer almaktadır. Ayrıca bu hikayelerdeki gizemleri çözebilmeniz için hazırlanmış binlerce ipucu bulunmaktadır. Bölümlerde karşınıza çıkan bulmacaları ve eşleştirmeleri başarıla tamamlayarak macera dolu yolculuğunuza devam edebilir ve yeni olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve sürükleyici özelliği ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan Forgotten Hill Mementoes, 9 farklı dilde hizmet veren sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.