Eyougame tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürülen Forlands beklentileri karşılamış gibi görünüyor.

Android ve iOS olmak üzere iki farklı mobil platformda oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan Forlands çarpıcı sahnelere de ev sahipliği yapıyor.

Full HD grafik açıları eşliğinde oyunculara yüksek kaliteli içerikler sunmayı vadeden Forlands kendi karakterlerini de yaratma fırsatı veriyor.

Adil bir oyun sistemi eşliğinde oyunculara onlarca farklı zindan da ilerleme fırsatı veren yapım aynı zamanda lonca savaşlarına da ev sahipliği yapacak.

Lonca kuran yan da mevcut loncalara katılan oyuncular bu savaşlarda oldukça zorlu görevler ile de karşılaşma fırsatı bulacaklar. Muhteşem savaş sahneleri eşliğinde aksiyon dolu anlar yaşayacak olan oyuncular, heyecana tam anlamıyla doyacaklar.

Forlands günümüz de 100 binden fazla oyuncuya hizmet sağlıyor.