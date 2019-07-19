100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Formula Clicker ücretsiz bir mobil strateji oyunudur. Formula yarışlarına katılabileceğimiz oyunda kendi ekibimizi kuracağız.

Oyuncualar kendilerine verilen alan içerisinde formula ekiplerini kuracak ve araçlarını yarışlara hazırlayacaklar. Android ve İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yer alan yapımda 3D piksel grafik açıları da yer alacak. Piksel tabanlı grafiklerin de yer aldığı yapımda seçtiğimiz araç üzerinde düzenlemeler yapabilecek, oynanış mekanikleri üzerinde düzenlemeler gerçekleştirebileceğiz.

Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanan yapımda oyuncular zengin bir içerik yapısını da keşfetme fırsatı elde edecekler. Yapım içerisinde birbirinden farklı araç modelleri de yer alacak. Bu araçların hızları ve performansları birbirlerine göre farklı olacak.