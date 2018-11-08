Fort Stars, güçlerini sihirli kartlardan alan kahramanları bir araya getirerek oluşturduğunuz takımla kaleleri fethettiğiniz bir strateji oyunu. Kart savaş - strateji oyunlarını seviyor, fantastik - süper kahramanlı aksiyon oyunlarına bayılıyorsanız, düşük boyutuna rağmen etkileyici grafikler sunan bu yapıma bir şans vermelisiniz. iOS platformunda da indirmesi ve oynaması ücretsiz!

Acıma duygusu olmayan barbarlar, uzun mesafedeki düşmanlara karşı etkili okçular, asalarıyla düşmanları şoke eden büyücüler ve daha nice kahramanların yer aldığı strateji odaklı sürükleyici bir oyun bizlerle. iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunan yapımda 14 kahraman arasından dikkatlice seçiminizi yaparak bir takım oluşturuyor ve düşman kalelerine girmeye çalışıyorsunuz. Kaleler gardiyanlar, savunma birimleri, tuzaklarla korunuyor. Tüm engelleri etkisiz hale getirip hazine odalarından ganimetler topluyor, gücünüze güç katarak ilerliyorsunuz. Kendi kalenizi inşa etme, tuzaklar, gardiyanlar, sırlarla şekillendirme şansına da sahipsiniz. Kendi kalenizde arkadaşlarınız veya dünyanın dört bir yanından oyuncuları ağırlayabiliyorsunuz.