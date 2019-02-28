FOXplay, iPhone ve iPad'ler üzerinde çalışan, içerisinde FOX TV'nin içeriklerini ve daha fazlasını barındıran bir tür çevrimiçi dizi ve film platformudur. Uygulamanın özellikleri FOX tarafından aşağıdaki gibi sıralanmış durumda.

iOS uygulamamız yenilendi! Güncellenen uygulamamızla FOXplay’de ; en sevilen dizilere, filmlere, programlara, yarışmalara ve daha birçok favori içeriğe ulaşabilir, dijitale özel hazırlanan formatları tek tıkla ücretsiz veya dilerseniz abone olarak reklamsız izleyebilirsiniz.

; en sevilen dizilere, filmlere, programlara, yarışmalara ve daha birçok favori içeriğe ulaşabilir, dijitale özel hazırlanan formatları tek tıkla ücretsiz veya dilerseniz abone olarak reklamsız izleyebilirsiniz. FOX ile FOX canlı yayınını, en sevdiğiniz dizi veya programların güncel yayınlarını ve haber bültenlerini takip edebilir; FOXplay ile sevdiğiniz dizi, program ve filmleri dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

Ayrıca FOX ile haftalık yayın akışına kolayca erişebilir favori dizilerin yayın zamanlarını takip ederek beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle anında paylaşabilirsiniz.

iPhone ve iPad için hazırlanan özel tasarımla dizilerden haberlere, galerilerden videolara birçok özel içeriğe kolaylıkla ulaşabilir; fragman ve bölüm videolarını kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

FOX & FOXplay’in yenilenen iOS uygulamasıyla sevdiğiniz dizi, film, program ve haber bültenleri 3G, 4G ve WiFi ile her an, her yerde sizinle...

FOXplay uygulamasının dikkat çeken bir başka özelliği ise İzlerken Al oldu. Bazı film ve dizilerde karakterlerin giydikleri kıyafetleri anında alabilmenizi sağlayna özellikle birlikte, Hepsiburada üzerinden kıyafetlere hızlıca ulaşabiliyorsunuz.