Birbirinden farklı spor oyunları geliştiren CBS Interactive, Inc. Yeni mobil oyununu beğenilere sundu.

Oyunculara mobil platformda beyzbol maçları yapabilme imkanı verecek olan Franchise Baseball 2018 harika grafiklere ve oldukça sağlam görsellere sahip olarak oyunculara sunuldu.

Mobil spor oyunları arasında yer alan Franchise Baseball 2018 iki farklı mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunuldu. Birbirinden farklı kupalara ve lig maçlarına katılma fırsatı elde edeceğimiz yapımda oyuncular beyzbol maçlarında yeteneklerini gösterebilecekler.

Sesli ve görsel efektler ile desteklenen yapım günümüzde mobil platformda en başarılı beyzbol oyunları arasında yer alıyor. Sezonluk maçlar, mevsim döngüsü ve daha fazlası oyunculara sunulurken gelen güncellemeler de içerikleri genişletmeye devam ediyor. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım, 10 binden fazla oyuncu tarafından hızla indirildi ve oynanmaya başladı.

İyi eğlenceler dileriz.