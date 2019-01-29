CBS Interactive, Inc tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Franchise Basketball 2019 bir spor oyunudur.

Ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunulan yapımda gerçekçi bir basketbol deneyimi bizleri bekliyor olacak. Detaylı içerikler ve kaliteli grafiklerin yer aldığı oyunda renkli dakikalar bizleri bekliyor olacak.

Menajerlik yapacağımız oyunda takımımızı geliştirecek, transferler yapacak ve şampiyon olarak kupalar kazanmaya çalışacağız.

Gerçek sporcuların yer aldığı mobil spor oyunu ücretsiz yayınlanması ile basketbol severlerin yüzünü güldürürken diğer yandan kitlesini artırmaya devam ediyor. Oyun içerisinde 21 farklı oyun sezonu bizleri bekliyor olacak. Google Play’de 4.3 gibi bir skor puanı alan oyun 50 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor. İyi oyunlar dileriz.

İyi oyunlar dileriz.