CBS Interactive, Inc imzası mobil spor oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Franchise Football 2018 hızla kitlesini artırmaya devam ediyor.

Mobil platformda oyunculara gerçekçi bir Amerikan futbol dünyası sunmayı vadeden yapımda oyuncular birbirinden zorlu maçlara katılacak ve şampiyonluk için mücadele edecekler. Oldukça zengin bir yapı üzerine kurulu olan oyunda dünyanın dört bir yanından oyuncular yer alıyor. Gerçek futbolcuların yer aldığı oyunda takımımızı kuracak ve liglere katıalcağız. Oyuncular alarak takımımızı güçlendirecek ve rakiplere göre daha etkili olabileceğiz. Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan oyunda profesyonel sporcular ile mücadele edeceğiz.

Olduk.a renkli bir maç atmosferine sahip olan oyunda başarılı bir grafik çizmeye çalışacağız.

İyi eğlenceler dileriz.