Mobil platformun en iyi hokey oyunu olan Franchise Hockey 2018, Android ve İOS platformu için yayınlanmış ücretsiz bir spor oyunudur.

Oyunculara akıllı telefon ve tabletlerinde gerçekçi bir hokey oynama deneyimi yaşatacak olan Franchise Hockey 2018, bünyesinde birbiridnen farklı takımları da bulunduracak. 10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden mobil yapım, kaliteli grafikleri ve zeingin içerikleri ile oyunculara tatmin edici bir hokey deneyimi yaşatıyor.

Çeşitli lig ve kupaların yer aldığı yapımda, birbirinden farklı takım oyuncuları da bulunmaktadır. Bu oyuncuların birbirlerine göre farkı özellikleri ve yetenekleri yer almaktadır. Kullanıcılar takımlarına yeni oyuncular katabilir ve bünyesindeki oyuncuları geliştirerek daha etkili bir hale gelmesini sağlayabilirler.

Oyun içerisinde kulübümüzü yönetecek ve şampiyon olabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Oynanış mekanikleri bakımından da oldukça başarılı olan mobil hokey oyunu, yavaş yavaş kitlesine yeni oyuncuları katmaya devam ediyor.

Franchise Hockey 2018, Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan bir spor oyunudur. İyi eğlenceler dileriz.