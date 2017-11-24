iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Free Fire – Battlegrounds mobil oyunu, harika grafikleriyle akıcı ve sürükleyici bir maceraya davet eden ve kullanıcıları cezbeden üst düzey bir aksiyon oyunudur.

Free Fire – Battlegrounds mobil oyunu ilk bakışta bir konsol oyununu andırabilir. Aslında konsol oyunlarından hiç de geri kalmayan görsel kaliteye sahip bir oyun denebilir. Oyunda kaderinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Free Fire – Battlegrounds daha başlangıcından itibaren sizlere nasıl bir macerayla karşı karşıya olacağınızı gösteriyor. Zira oyunun başında her oyuncu bir paraşütle ıssız adaya bırakılıyor. Her oyuncu haritanın farklı köşelerine iniş yapacak ve tam 30 oyuncunun macerasına bir ıssız ada ev sahipliği yapacak.

Oyundaki tek amacınız ise 30 oyuncunun arasından hayatta kalan son adam olmak. Bunun için haritayı iyi öğrenmeniz ve her köşeyi keşfetmeniz gerekiyor. Free Fire – Battlegrounds mobil oyununda rakiplerinizi mermi yağmuruna tutmalısınız. Sayısız silah ve ekipman çeşitlerini de kendinize göre seçebilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız Free Fire – Battlegrounds mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.