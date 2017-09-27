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Free VPN 1.5.3 (ios)
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  4. Free VPN - iPhone ve iPad İçin Engelli Sitelere Girme Uygulaması

Free VPN

1.5.3
ios
Free VPN
ÜCRETSİZ
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Yiğit Ekim Demir
Yiğit Ekim Demir

Free VPN uygulamasını kullanarak iPhone ve iPad cihazlarınızdan tüm engelli sitelere kolayca giriş yapabilirsiniz.

Free VPN uygulaması, iPhone ve iPad cihazlarınızda kolayca kullanabileceğiniz bir VPN uygulaması ve böylece hem internetteki gizliliğinizi korumanız mümkün hale geliyor, hem de ülkenizdeki erişime açık olmayan web sitelerine hemen giriş imkanı elde edebiliyorsunuz. Böylece web sitelerinin sıklıkla engellendiği yerlerde yaşayanlar ve aynı zamanda yabancı dizi ve film izleme servislerinden faydalanmak isteyenler hiç birini kaçırmıyorlar.

Aynı zamanda internet bağlantınızı kullanarak sıklıkla alışveriş yapıyor ve kredi kartı bilgilerinizin ele geçirilmesinden endişeleniyorsanız, alışveriş yaptığınız web sitesi ile olan bağlantının şifrelenmesini sağlayarak herhangi bir şekilde hattınıza sızmış olabilecek veri hırsızlarına karşı da önlem alabilirsiniz.

Uygulamanın temel özellikleri şu şekilde;

  • Sanal gizli ağ
  • İnternet hızını artırma
  • Sınırsız veri aktarımı
  • Gizlilik koruma (log tutulmuyor)
  • Güvenli olmayan WiFi noktalarında koruma sağlama

Free VPN uygulamasını kullanırken sadece web tarayıcınızı değil, aynı zamanda tüm cihazınızın internet bağlantısını şifrelediğiniz için diğer uygulamalarınızın da internet kullanımları üzerinde etkili olabiliyorsunuz.

Bir VPN ve engelli sitelere giriş uygulaması olarak kesinlikle önerebileceklerim arasında yer alıyor.

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