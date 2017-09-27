Free VPN uygulaması, iPhone ve iPad cihazlarınızda kolayca kullanabileceğiniz bir VPN uygulaması ve böylece hem internetteki gizliliğinizi korumanız mümkün hale geliyor, hem de ülkenizdeki erişime açık olmayan web sitelerine hemen giriş imkanı elde edebiliyorsunuz. Böylece web sitelerinin sıklıkla engellendiği yerlerde yaşayanlar ve aynı zamanda yabancı dizi ve film izleme servislerinden faydalanmak isteyenler hiç birini kaçırmıyorlar.

Aynı zamanda internet bağlantınızı kullanarak sıklıkla alışveriş yapıyor ve kredi kartı bilgilerinizin ele geçirilmesinden endişeleniyorsanız, alışveriş yaptığınız web sitesi ile olan bağlantının şifrelenmesini sağlayarak herhangi bir şekilde hattınıza sızmış olabilecek veri hırsızlarına karşı da önlem alabilirsiniz.

Uygulamanın temel özellikleri şu şekilde;

Sanal gizli ağ

İnternet hızını artırma

Sınırsız veri aktarımı

Gizlilik koruma (log tutulmuyor)

Güvenli olmayan WiFi noktalarında koruma sağlama

Free VPN uygulamasını kullanırken sadece web tarayıcınızı değil, aynı zamanda tüm cihazınızın internet bağlantısını şifrelediğiniz için diğer uygulamalarınızın da internet kullanımları üzerinde etkili olabiliyorsunuz.

Bir VPN ve engelli sitelere giriş uygulaması olarak kesinlikle önerebileceklerim arasında yer alıyor.