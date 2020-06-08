Frontier Justice, vahşi batı temalı mobil oyun severlerin keyifle oynayacağını düşündüğüm bir yapım. 1GB altı yüksek kalitede grafikler sunan vahşi batı temalı strateji ve simülasyon oyununda ödül avcısı rolünü üstleniyorsunuz. Vahşi batının en azılı katilllerini yakalamak esas göreviniz ancak tek işiniz değil. Kanun kaçaklarıyla düellolara giriyor, efsane atları evcilleştiriyor, şans oyunlarına katılıyorsunuz.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan vahşi batı oyunu Frontier Justice’da ödül avcıları, avukatlar, kanun kaçakları, kovboylar, girişimciler, kısacası farklı birçok karakter bulunuyor. Çöller, karla kaplı ovalar, yemyeşil ormanlarda gece gündüz dört mevsimi yaşıyorsunuz. Aralarında ayılar, kurtlar, timsahlar, kartalların da bulunduğu efsanevi hayvanları avlıyorsunuz. Arap atları alıp evcilleştiriyor, ahırınızı geliştiriyorsunuz. Gerek kötü adamları yakalamak, onlarla kozunuzu paylaşmak gerekse de avlanmak için kullanabileceğiniz birçok silah (bıçak, tabanca, av tüfeği, tüfek, keskin nişancı tüfeği…) mevcut.

Frontier Justice iOS Vahşi Batı Oyunu