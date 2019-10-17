Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz Frost Journey, zorlu eşleştirmeler ve bulmacalar yaparak macera dolu bir yolculuğa çıkacağınız eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı şekil ve renkteki onlarca eşleştirme bloğu arasından uygun olanları birleştirerek puan toplamak ve seviye atlayarak yeni eşleştirme bölümlerinin kilidini açmaktır. Aynı renge sahip en az 3 eşleştirme bloğunu bir araya getirmeli ve blokları yok etmelisiniz. Bu sayede ihtiyacınız olan puanları toplayabilir ve buz tutmuş karakterlerin yeniden hayata dönmesini sağlayabilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve zorlu eşleştirmeleri ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde elma, gülen yüz, yıldız, şapka ve daha onlarca farklı şekle sahip nesneden yer alan eşleştirme küpleri bulunmaktadır. Aynı küpleri birleştirerek puan kazanabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Macera oyunları arasında bulunan Frost Journey ile sizde eğlenceli anlar geçirebilir ve stres giderebilirsiniz.