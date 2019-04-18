Angry Birds’ün yaratıcıları arasında yer alan Rovio Entertainment Corporation oyunculara yeni bir oyunu daha oyuncular ile buluşturdu.

İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan ve şu sıralar 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Fruit Nibblers bir mobil bulmaca oyunudur. Rengarenk içeriklerin yer aldığı oyunda bir nevi eşleştirme oyunu oynayacağız. Oyuncular Fruit Nibblers içerisinde aynı cinsteki meyveleri yan yana veya alt alta getirerek yok etmeye çalışacak ve sıradaki bulmacaya ilerlemek için ter dökecekler.

Kaliteli grafiklerin yanı sıra oldukça zengin bir içeriğe sahip olan yapımda sevimli karakterler de oyunculara görünecek. Kolaydan zora doğru ilerleyeceğimiz oyunda gelecek olan bulmacalar zorluklarla dolu olacak. Oyuncular hamle sayısı bitmeden istenilen meyveleri yok etmeye çalışacaklar.

İyi eğlenceler dileriz.