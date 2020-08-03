Fruit Clinic, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak dikkat çeken Fruit Clinic oyununda farklı meyveleri tamir ediyorsunuz.Farklı mekaniklerin ve renkli görsellerin yer aldığı oyunda son derece keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Simülasyon oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Meyveleri iyileştirmek için farklı mini oyunları içerisinde barındıran Fruit Clinic oyununda eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz.

Fruit Clinic oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.