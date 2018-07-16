Fruit Master, popüler meyve kesme oyunu Fruit Ninja’ya benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ketchapp’ın iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı arcade oyunda Fruit Ninja’da olduğu gibi meyveleri paramparça ediyorsunuz lakin bu sefer hızın yanında odaklanma, zamanlama, sabır da büyük önem taşıyor.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz bir meyve kesme oyunu Fruit Master. Fruit Ninja’daki gibi çeşitli meyveleri elinizdeki silah veya kesici aletleri kullanarak kesiyor, sularını çıkarıyorsunuz. Farklı olarak meyveler sağdan soldan uçarak gelmiyor. Direkt karşınıza çıkan meyveler belli hız ve yöne doğru dönüyor. Doğru zamanı kollayarak elinizdekini fırlatıyor, meyveyi parçalıyorsunuz. Iskalarsanız tüm puanınız sıfırlanıyor. Tüm meyveleri kesip kokteyli yaparsanız daha zorlu sonraki bölüme geçiyorsunuz.