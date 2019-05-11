Farklı goblin karakterlerini yöneterek zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz ve engelleri aşarak meyveleri yiyebileceğiniz Fruits'n Goblins, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Basit ve eğlenceli grafiklerinin yanı sıra keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, gobline yumruk atarak parkura fırlatmak ve tuzaklara takılmadan hızla ilerleyerek tüm meyveleri toplamaktır. Parkurlarda farklı engeller ve tuzaklar yer almaktadır. Karakterinizi doğru yönlere götürerek bu engelleri aşabilir ve tüm puanları toplayarak çıkış kapısını bulabilirsiniz. Parkurlarda yarışırken yiyebildiğiniz kadar meyve yemeli ve olabildiğince hızlı hareket ederek çıkışa doğru yol almalısınız. Stres giderici özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca zorlu parkur ve her parkurda demir kapan, dönen bıçak, dikenli top ve daha birçok farklı tuzak yer almaktadır. Goblini doğru bölgelere fırlatarak tüm engelleri aşmalı ve tüm meyveleri yiyerek parkuru tamamlamalısınız. Geniş oyuncu kitlesine sahip Fruits'n Goblins’e ücretsiz olarak ulaşabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.