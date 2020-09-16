Fun 101 Okey (iOS), Türkiye’de en çok oynanan okey 101 oyunları arasında. App Store’da “Fun 101 Okey - Arkadaşla Oyna” ismiyle yayınlanan masa oyunu bol çip ödülleri dağıtan farklı oyun modları, yeni arkadaşlıklar kurabileceğiniz sohbet sistemi, Türkiye genelinde 101 lig sistemi ile öne çıkıyor. Ayrıca Fun 101 Okey’de okey ve 101 dışında başka eğlenceli oyunlar da sizi bekliyor. iOS için de ücretsiz indirilebilir olan Fun 101 Okey’de okey ve 101 severler bir araya geliyor.

Fun 101 Okey, Türkiye’deki popüler 101 oyunlarından biri. Klasik okey modları dışında popüler katlamalı mod ve Fun 101 Okey’e özel duble ve turbo modu içeren Fun 101 Okey’de turnuvalara ve etkinliklere katılarak çip sayınızı yükseltebiliyorsunuz. Her gün çeşitli etkinliklerde bulunarak büyük ödülleri kazanmanın yanı sıra sadece Türkiye’deki oyuncuların katıldığı ligde en iyilere karşı oynayarak kendiniz geliştirebilirsiniz. Birlikte oynadığınız kişiler gerçek ve sohbet bölümünden arkadaş isteğinde bulunarak sosyal platformlardaki gibi yeni arkadaşlar edinebiliyorsunuz. Unutmadan okey 101 dışında at yarışı ve sirk oyunları da mevcut ve bunlarla da çipinizi artırabiliyorsunuz.

Fun 101 Okey iOS Oyunu Oynanış Detayları