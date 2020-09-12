Fun Board 3D, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyun, keyifli mekanikleri ve sürükleyici afmosferiyle de dikkat çekiyor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda çarkları doğru sırada tetiklemeniz gerekiyor. Düşünmeye iten bir oyun olarak nitelendirebilceğim Fun Board 3D oyununda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Basit kontrolleri ve sürükleyici atmosferiyle Fun Board 3D sizleri bekliyor Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Fun Board 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.