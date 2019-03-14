Beeworks Games tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlanan Funghi's Den bir simülasyon oyunudur.

Benzersiz görevlerin yer aldığı mobil yapımda oyuncuları eğlence yüklü bir içerik dünyası bekliyor olacak. Basit grafikler, basit kontrollerin yer aldığı oyunda bize verilen görevleri başarmaya çalışacak ve seviyemizi yükseltmeye çalışacağız.

Mobil platformda yaşam gözlem simülasyonu olarak tanımlanan mobil yapım, Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme puanı alırken, 2017’den bu yana ise hiç güncelleme almadı. Ülkemiz oyuncuları tarafından da oynanan oyunda tatmin edici içerik ve oynanış yer alıyor.

İyi oyunlar dileriz.