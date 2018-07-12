Funmania, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Farklı deneyimler yaşayabileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde geçirebiliyorsunuz.

Eğlenceli ve sürükleyici bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Funmania, eğlenceli mini oyunları oynayıp keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyundur. Kendi çapında küçük bir hikayeye de sahip olan oyunda kendi işletmenizi de kurabiliyorsunuz. Eşsiz tarifleri yapabileceğiniz oyunda müşterilerinizi memnun etmeniz gerekiyor. Arkadaşlıklar da kurabileceğiniz oyunda harika anlar yaşayabiliyorsunuz. Kaliteli görselleri ve harika atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda kolay kontroller bulunuyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Funmania mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Funmania oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.