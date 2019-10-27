Mobil platformda spor oyunları kategorisinde yer alan ve binlerce futbol tutkunu tarafından keyifle oynanan Furious Goal, futbol maçları yaparak rakiplerinizle gol atma savaşına gireceğiniz ve kendi takımınızı kurarak onlarca farklı turnuvaya katılacağınız sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici maç sahneleri ve yetenekli futbolcu karakterleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, kendi kurduğunuz futbol takımı ile zorlu müsabakalara çıkarak gol atmak için ilginç taktikler geliştirmek ve fileleri sarsarak maçlardan galip gelmektir. Takımı dilediğiniz oyunculardan kurabilirsiniz. Ayrıca rozetinizi ve formanızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Oyuncuların farklı özel güçlerinden ve yeteneklerinden yararlanarak rakip oyuncuları durdurabilir ve gol atmalarına engel olabilirsiniz.

Oyunda düzenlenen müsabakalarda sıradan futbol kurallarından daha farklı kurallar uygulanmaktadır. Ayrıca oyun içerisinde gerçeküstü birçok özellik ve hareket yer almaktadır. Dilediğiniz futbolcuyla fantastik hareketler yapabilir ve muazzam goller atabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Furious Goal, ücretsiz oyunlar arasında yer alan ve sürükleyici özelliği ile dikkat çeken bağımlılık yapıcı bir oyundur.