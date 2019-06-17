Fury Survivor: Pixel Z

Dikkat edin, Z-Virus sızdırılmış! Birkaç gün içinde, insanlığın büyük bir kısmı virüs kaptı. Geriye kalan tek şey sayısız beden ve dolaşan zombiler. Ancak Kıyamet Günü'nde yetiştirilen kahraman, görevinizi gerçekleştirmek için öfkeli bir kurtulan oldunuz. Maceraya başlayın.

Kıyamet Gününde hayatta kalmak en temel hedeftir. Yemek, su, tahta vb. toplamak, farklı el sanatları öğrenmek ve kendi sığınağınızı yaratmak için kampınızı kullanın. Kendini silahlandır ve her an savaşmaya hazır ol. Harita boyunca yiyecek, içecek, ekipman ve silah gibi malzemeleri arayın. Çeşitli silahlar seçmeni bekliyor. Yol çok karışık. Sadece cesur ol savaşçı.

Öldür ya da öl, başka seçeneğin yok! Enfekte olmuş zombiler her yerdeler ve acımasız bir katil olmalısınız. Teçhizatını ve silahlarını taşı, yükselen adrenalinle katliam şöleninin tadını çıkar. Sıçrayan kan ve zombi beyninin patlaması senin becerin olacak.