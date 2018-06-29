Fusion Heroes, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir rol yapma oyunu olarak ön plana çıkıyor. Hızlı ve tempolu bir atmosfere sahip olan oyunda rakiplerinizi alt ediyor ve kendi karakterlerinizi geliştiriyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olan Fusion Heroes, farklı güçteki karakterleri kontrol ederek rakiplerinize meydan okuduğunuz bir oyundur. Son derece zevkli bir oynanışa sahip olan oyunda rakiplerinizi alt etmek için dikkatli bir şekilde oynamalı ve stratejik hamleler yapmalısınız. Farklı türde yüzlerce oyun eşyasını da keşfedebileceğiniz oyunda tahribat gücü bir hayli yüksek mücadelelere girişebiliyorsunuz. Tank, tüfek, füze ve lazerler gibi büyük silahları da kontrol edebileceğiniz oyunda retro tarz grafikler yer alıyor. Böylece nostaljik bir hava yaşarken aynı zamanda da eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Fusion Heroes mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Fusion Heroes oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.