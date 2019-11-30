Hem Android hem de iOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Futuball, sıradan futbol oyunlarına göre farklı bir tasarıma sahip olan ve robot futbolcular eşliğinde yapılan müsabakalara sahne olan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçek üstü tasarımı ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, robotlardan kurulu bir takımı yöneterek zorlu turnuvalara ve şampiyonalara katılarak kupa kaldırmaktır.

Oyunda, bulunduğumuz tarihten tam yüz yıl sonrasından bahsedilmekte ve futbolun robotlarla oynandığı görülmektedir. Geçmişe dönerek efsane futbolcuların DNA’larına ulaşmalı ve yıldız futbolcularını yeteneklerini taşıyan robotlar tasarlamalısınız.

Kendi stratejinizi ve taktiksel planlarınızı geliştirerek robotları en iyi şekilde yönetmeli ve maçları kazanarak yolunuza devam etmelisiniz. Dünyaca ünlü kulüplerde teknik direktör olarak görev yapabilir ve çoklu oyuncu modu ile arkadaşlarınızla eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Futuball, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.