İçgüdünüzü ve tepkinizi kullanmanız gereken harika bir oyun. Oyunda inanılmaz bir hızla çeşitli engelleri aşmak için yerçekimi değiştirmek zorundasın.

G-Switch 3, dinamik bir arcade oyunu ve yer çekimi etkisi üzerine inşa edilmiştir. Bu oyuncu fütüristik pistlerde hareket eden bir kahramanı kontrol edeceksin. Her pistte, ye rçekimi yönü olduğunda mümkün olan birçok engel vardır. Başarılı geçiş iyi bir reaksiyon oranı ve gelişmiş refleksler gerektiriyor. Engellerin üstesinden gelmenin yanı sıra yeni karakterlere erişmek için küreler de toplamasın..

Sonsuz modda rekorunuzu kırmaya çalışın.Yeni klon modunda aynı anda 2 karakteri kontrol edin. Uzun zamandır beklenen yeni G-Switch devamı sonunda geldi!