G30 - A Memory Maze, her seviyenin el yapımı ve anlamlı olduğu bulmaca tarzında benzersiz ve minimalist bir yaklaşım. Bu, zor geçmişi hatırlamaya çalışan bilişsel bozukluğu olan bir kişinin hikayesidir.

Eşsiz ve ayrı ayrı tasarlanmış bulmacaların 7 ana bölümünde gizlenen anı gizemini çözün. Hafızası azalmış bir insanın hayatını yaşayın. Atmosferik müzik ve sesler sizi nefes kesen hikayeye sürükleyecek. Skor yok, zamanlayıcı yok, “oyun bitti” yok. Her seviye, insanın hayatından küçük bir hatıra çıkarır. İki bölümden oluşan bir bilmece: Hafızanın görsel bir görüntüsü ve her adımda kendini gösteren teleskopik bir metin.

G30 hafıza ve bilinç ile ilgilidir. Etrafında hatırlama yeteneklerini yitiren insanlar var, bazı akıl hastalıkları bunu bir kişiye yapıyor. G30 dünyayı nasıl gördüklerini, hatırlayamadıkları geçmişleri ve tanımadıkları gerçekleri nasıl hissettiğini gösteriyor.