Onlarca farklı karakter arasından dilediğinizi seçebileceğiniz ve kendi tarzınızı yansıtan kıyafet ve aksesuarlar kullanarak yeni modeller oluşturabileceğiniz Gacha Studio, mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde yer alan ve milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan benzersiz bir oyundur.

Oyun içerisinde 100’den fazla karakter ve sayısız kıyafet yer almaktadır. Ayrıca tasarladığınız modele takabileceğiniz onlarca aksesuar bulunmaktadır. Modelinizi baştan aşağı dilediğiniz gibi tasarlayabilir ve kendi tarzınızı yansıtabilirsiniz. Karakterinizi farklı silahlarla donatabilir ve güçlü bir model oluşturabilirsiniz.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, onlarca karakter arasından dilediğinizi seçmek ve farklı tarzda yeni modeller oluşturmaktır. Modelinizin saçını, makyajını, kıyafetini, aksesuarlarını ve kullanacağı silahı bile istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. 3 farklı stüdyoda çalışarak modelinizi yarışmalara hazırlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Gacha Studio, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.