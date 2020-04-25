Mobil oyun severlere birbirinden güzel ücretsiz oyunlar sunan ve sunmaya devam eden KMD Games’ten yeni bir oyun daha geldi.

Oldukça basit oynanışı ile gerçek zamanlı olarak spor severleri bir araya getirecek olan Gafa yayınlandı. Parmaklarımız ile futbol oynayacağımız Gafa Android ve iOS’a özel olarak oynaması ücretsiz bir şekilde piyasaya sürüldü.

Renkli oynanışı ile mobil oyunculara eğlenceli anlar sunacak olan başarılı yapım her kitleden oyuncuya hitap eden içeriklere ev sahipliği yapıyor.

Gerçek zamanlı olarak futbol maçları yapmaya fırsat verecek olan oyun basit yapısı ile yüzleri güldürecek.

Dileyen oyuncular hemen ücretsiz olarak yapımı indirebilir ve tadını çıkarabilirler.