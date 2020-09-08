Galactic Colonies alanı keşfetmek ve koloniler inşa etmekle ilgili bir oyundur. Prosedürel olarak oluşturulmuş bir evreni binlerce gezegenle keşfedin. Her koloni küçük başlar.

Gerçek bilime dayanan bu simülatörde, galaksiyi keşfedecek ve gerçek verilere atıfta bulunan yeni gezegenler keşfedeceksiniz. Gezegenlere inin, sütunlarınızı oluşturun ve yeni organizmalar keşfedin. Tüm dünyaları kolonileştirin ve ele geçirin ve adım adım onları insanların yaşamlarına uygun hale getirin.

Bir gezegenin doğal kaynaklarını kullanmadan önce sömürgecilerinize barınma ve yiyecek sağlayarak başlayın. Koloninizi daha da büyütmek için fabrikalar kurun ve ileri teknoloji ürünü ürünler oluşturun. Yeni gezegenler açın ve araştırmacı olun.

Hava basıncı, oksijen, deniz seviyeleri ve biyokütle de dahil olmak üzere her bir dünyanın kendine özgü özelliklerini değiştirerek gezegenini insan yaşamını destekleyecek şekilde yaşanabilir hale getir.