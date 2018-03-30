Galactic Frontline, iPhone / iPad’de oynanabilen en kaliteli grafik, ses ve oynanışa sahip online uzay savaş oyunu diyebilirim. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla şaşırtan yapımda galaksiye doğru yolculuğa çıkıyor, galaksinin hakimi olmak için mücadele veriyoruz.

Hayatta kalıp galaksideki tek güç olmaya çalıştığınız online gerçek zamanlı savaş oyununda üç ırk yer alıyor. Terrans, Ensari ve Zoltarians arasından seçiminizi yapıp oyuna başlıyorsunuz. En fazla 4 taktiksel eskort gemisi ve 6 muharebe birimine komuta edebiliyorsunuz. Amacınız; haritanın diğer ucunu işgal edip düşman gemisini havaya uçurmak. Birimleri üretirken stratejik düşünmeniz önemli. Çünkü savaşta üstünlük kurmak için ihtiyaç duyduğunuz birimlerden yeteneklere her şey enerjiye gereksinim duyuyor. Gereken enerji, maksimum enerji seviyesi ve yenilenme sıklığı, süre, yükseltmeler ve harita özelliklerine bağlı değişiklik gösteriyor.

Galactic Frontline Özellikleri: