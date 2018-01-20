Galaxy Avengers, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olan Galaxy Avengers ile keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Harika deneyim yaşayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Galaxy Avengers, uzayın derinliklerinde geçiyor. Gezegene huzur getirmek için savaş verdiğiniz oyunda düşmanlarınızı yok etmeye çalışıyorsunuz. Mücadelenin bir an olsun durmadığı oyunda nefes kesen mücadelelere dahil oluyorsunuz. Farklı yaşam formlarıyla mücadele ettiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Bireysel becerilerinizi ön plana çıkarmanız gereken oyunda farklı silahları kontrol edebiliyor ve harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Karanlık ve aydınlık tarafın yer aldığı oyunda tarafınızı seçmelisiniz. Özel yetenekler de kullanabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve tüm tehditleri ortadan kaldırmalısınız. Enerjinizi ve sağlık seviyenizi sürekli kontrol etmeniz gereken oyunda harika grafikler yer alıyor. Hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz oyunda sürükleyici bir atmosferde mücadele ediyorsunuz. Galaxy Avengers oyununu sakın kaçırmayın.

Galaxy Avengers oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.