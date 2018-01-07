Galaxy Glow Defense, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir strateji oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan oyunda işgalci yaratıkların üstesinden gelmek için mücadele ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olan Galaxy Glow Defense, askiyon ve macera dolu sahneleriyle karşımıza çıkıyor. İşgalci yaratıklarla kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda stratejik taktikler geliştirerek ilerliyor ve topraklarınızı genişletiyorsunuz. Birbirinden güçlü silahları da kontrol edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Gelişmiş bir kontrol mekanizmasına sahip olan oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Yeni taktikler geliştirerek ilerleyebileceğiniz oyunda sürükleyici bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Galaxy Glow Defense oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer aksiyon ve macera oyunlarını seviyorsanız Galaxy Glow Defense tam size göre. Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken Galaxy Glow Defense, sizleri bekliyor.

Galaxy Glow Defense oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.