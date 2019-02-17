Galaxy Hunters, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olan Galaxy Hunters, uzayın derinliklerine doğru inerek kıyasıya mücadele edebileceğiniz bir oyundur. Farklı uzay gemilerini ve silahları kontrol edebileceğiniz oyunda detaylı bir 3D atmosfer yer alıyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Zorlu görevleri de tamamlamanız gereken oyunda hazineleri bularak ilerliyor ve evrenin çeşitli yerlerini keşfedebiliyorsunuz. Farklı silahları da kontrol edebileceğiniz oyunda yüksek kaliteli görseller yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Galaxy Hunters sizleri bekliyor.

Galaxy Hunters oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.