İndir 847.00 MB
Galaxy Hunters 1.0 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. Galaxy Hunters - iOS için Aksiyon Oyunu

Galaxy Hunters

1.0
ios
Galaxy Hunters
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Galaxy Hunters 1 - 1
Galaxy Hunters 2 - 2
Galaxy Hunters 3 - 3
Galaxy Hunters 4 - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir aksiyon oyunu

Galaxy Hunters, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olan Galaxy Hunters, uzayın derinliklerine doğru inerek kıyasıya mücadele edebileceğiniz bir oyundur. Farklı uzay gemilerini ve silahları kontrol edebileceğiniz oyunda detaylı bir 3D atmosfer yer alıyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Zorlu görevleri de tamamlamanız gereken oyunda hazineleri bularak ilerliyor ve evrenin çeşitli yerlerini keşfedebiliyorsunuz. Farklı silahları da kontrol edebileceğiniz oyunda yüksek kaliteli görseller yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Galaxy Hunters sizleri bekliyor.

Galaxy Hunters oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste OYUN En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste
İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu LİSTELER İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu
PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir? NASIL YAPILIR PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?
Android İçin En İyi 10 Savaş Oyunu LİSTELER Android İçin En İyi 10 Savaş Oyunu
Samsung Galaxy Note 8 Bilinmeyen Özellikleri MOBİL Samsung Galaxy Note 8 Bilinmeyen Özellikleri
Samsung Galaxy S8 Sorunları ve Çözümleri MOBİL Samsung Galaxy S8 Sorunları ve Çözümleri