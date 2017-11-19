Gallery Vault uygulaması iOS cihazlarınızda bulunan özel fotoğraflarınızı ve videolarınızı gizlemenizi sağlıyor.

Herkesin görmesini istemediğiniz özel fotoğraf ve videolarınız varsa, ekran kilidinin olması bu gizliliği ne yazık ki sağlayamıyor. Hassas içerikleri gizleme konusunda oldukça başarılı bir uygulama olduğunu düşündüğüm Gallery Vault, sınırsız depolama desteği ile fotoğraf ve videolarınızı hem gizliyor hem de şifreleyebiliyor.

Touch ID, desen ve PIN ile koruma sağlayabileceğiniz uygulamanın tek özelliği ise bununla da sınırlı değil. Uygulama ikonunu değiştirerek başka bir uygulama gibi göstermenizi sağlayan bir özellik de sunan Gallery Vault uygulamasında GIF dosyalarını da gizleyebildiğiniz gibi izinsiz erişimler için uyarı bildirimleri de alabiliyorsunuz. Tüm bu özellikleri ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Gallery Vault uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri