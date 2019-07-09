Game of Thrones Beyond the Wall

Orijinal Game of Thrones hikayesindeki karakterlere hükmet. Jon Snow, Melisandre ve Daenerys Targaryen gibi karakterleri oynamak için Weirwood gücünü kullanın.

Daha önceden “Bloodraven” olarak bilinen, Lord Komutanı Brynden Rivers, duvarın ötesine geçerken kayboldu. Şimdi Night's Watch emrini alma sırası sizde. Game of Thrones hikayesinde bulunan First Ranger, Alvar Spyre ve Mayla Woods Cadısı gibi yeni karakterlerle tanışın. Bir sonraki Lord Komutanı olarak Bloodraven'i başarın ve duvardaki karanlık gizemlerle ayak izlerini takip edin.

Savaş alanlarına hakim olmak için en sevdiğiniz karakterleri düzinelerce takım kombinasyonunu birleştirin. Düşmanlarına üstünlük sağla ve Stormlands Brute'un hücumundan Dracarys'ın ejderha ateşine kadar çeşitli özel yetenekler ortaya çıkar.

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