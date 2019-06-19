Mobil strateji oyunları arasında yer alan Game of Trenches tamamen ücretsiz bir mobil strateji oyunudur.

Erepublik Labs tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Game of Trenches Birini Dünya Savaşı temalı bir strateji oyunudur.

Hem Android hem de İOS platformunda oynanan Game of Trenches ile oyuncular kendi üslerini inşa edecek, taraflarını seçecek ve Birinci Dünya Savaşına dahil olacaklar. Gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı mücadele edeceğimiz yapımda kaliteli grafik açıları ve oldukça başarılı ses efektleri de yer alacak.

Büyük bir ordu kurarak savaşların gidişatını değiştireceğimiz oyunda düşman oyuncuları yenmek için taktikler yapacak, yeni teknolojiler araştıracak ve görevleri başarmaya çalışacağız. Günlük etkinliklerde görev yaparak çeşitli ödüller de kazanabileceğiz.