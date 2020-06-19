GameClub, Apple Arcade gibi tek abonelikle farklı türde oyunlar sunan ücretli bir servis. Aksiyon oyunlarından rol yapma oyunlarına, arcade oyunlarından yarış oyunlarına, strateji oyunlarından simülasyon oyunlarına her türde iPhone/iPad oyununu reklamsız, satın alımlarla uğraşmadan ve internetsiz olarak oynayabildiğiniz bir oyun servisinden bahsediyorum. En iyi iPhone ve iPad oyunları seçiliyor ve her hafta güncelleniyor!

Aylık belli bir ücret vererek onlarca hatta yüzlerce popüler mobil oyuna ulaşabildiğiniz, Apple Arcade benzeri bir servis GameClub. Beğendiğiniz oyunları cihazınıza indiriyor, reklam olmadan, oyun içi satın alım yapmadan keyifle oynuyorsunuz. Her oyun internet bağlantısı olmadan oynanabiliyor. Oyunlar listesi de her hafta güncelleniyor.

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