GameClub iOS: En iyi iPhone/iPad oyunları internetsiz oynayın.
GameClub, Apple Arcade gibi tek abonelikle farklı türde oyunlar sunan ücretli bir servis. Aksiyon oyunlarından rol yapma oyunlarına, arcade oyunlarından yarış oyunlarına, strateji oyunlarından simülasyon oyunlarına her türde iPhone/iPad oyununu reklamsız, satın alımlarla uğraşmadan ve internetsiz olarak oynayabildiğiniz bir oyun servisinden bahsediyorum. En iyi iPhone ve iPad oyunları seçiliyor ve her hafta güncelleniyor!
Aylık belli bir ücret vererek onlarca hatta yüzlerce popüler mobil oyuna ulaşabildiğiniz, Apple Arcade benzeri bir servis GameClub. Beğendiğiniz oyunları cihazınıza indiriyor, reklam olmadan, oyun içi satın alım yapmadan keyifle oynuyorsunuz. Her oyun internet bağlantısı olmadan oynanabiliyor. Oyunlar listesi de her hafta güncelleniyor.
GameClub iOS
- GameClub: Oyun oynamanın yeni yolu
- 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü başlatarak üye olun.
- İnanılmaz oyun kataloğuna göz atın.
- Aksiyon, arcade, bulmaca, RPG oyunları ve daha fazlasından oluşan inanılmaz bir koleksiyon
- İstediğiniz oyunu cihazınıza ücretsiz indirerek oynayın.
- Oyunu başlatın ve oynamaya başlayın! Üyeliğinizi başlattığınızda GameClub’daki tüm oyunların kilidi açılır.
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