Gardius Empire, kendi imparatorluğunuzu kurup savaştığınız detaylarla dolu harika bir strateji rol yapma oyunu.

Mobil RPG oyunlarıyla karşımıza çıkan GAMEVIL’ın iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı yeni oyununda Tanrılarla efsanevi kahramanları buluşturan fantastik bir dünyaya adım atıyorsunuz. Gardius İmparatorluğu’nun kaderini değiştirmek için tehlikeli bir maceraya atılıyorsunuz.

iPhone ve iPad cihazlarda oynanabilen imparatorluk kurma ve yönetme temelli online strateji - savaş oyunlarına bir yenisi daha eklendi. GAMEVIL tarafından geliştirilen Gardius Empire adlı oyunda sadece kahramanlardan oluşan bir ordu kurup Gardius İmparatorluğu için savaşıyorsunuz. Ordunuza katabileceğiniz çok sayıda kahraman, geliştirilebilir nitelikte. Kahramanlarla düşman kalelerini fethedip kaynakları ele geçirmekten canavarları avlamaya pek çok aksiyona giriyorsunuz. Topladığınız kaynaklarla kendi yerinizi ve ordunuzu geliştiriyorsunuz.