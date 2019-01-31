Garfield Rush, Garfield, Odie ve Nermal karakterleriyle oynayabildiğiniz sonsuz koşu mobil oyunu. Çizgi filmlerin ama yüksek kalitede etkileyici çizgi filmlerin tadında, çocuklar kadar yetişkinlerin de oynamaktan keyif alacağı bir oyun. Obur kedi Garfield ve arkadaşlarının macerasına katılın derim.

iOS platformuna ücretsiz çıkış yapan yeni Garfield oyunu, bir dönem popüler olan sonsuz koşu türünde hazırlanmış, hızlı tempolu oynanış sunan komik ve de eğlenceli bir yapım. Oyunda ya Garfield’ın ya akıllı köpek Odie’nin ya da dünyanın en şirin kediciği Nermal’in yerine geçiyorsunuz. Garfield’ın keyifle yediği yemeklerden lazanyasının bir kedi tarafından elinden alınmasıyla birlikte macera başlıyor. Peşine düştüğünüz, yakalamanız gereken karakterin ismi Harry. O da bir kedi ancak Garfield’dan çok daha atik. Bu noktada Garfield’a yardım edecek kişi elbette sizsiniz. Garfield, hayatında hiç koşmadığı kadar hızlı koşuyor. Ara ara lazanya, makarna, pizza, sandviç, tavuk ve diğer lezzetli yiyeceklerle ona enerji sağlamanız gerekiyor.