Gartic.io, çizimine, tahmin etme becerisine ve kelime bilgisine güvenen herkese açık mobil bulmaca oyunu. İster kendi açtığınız odalarda arkadaşlarınızla, ister online oyuncularla birlikte keyifle oynayacağınız çizim - tahmin etme oyunu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

iPhone/iPad cihazınızda kelime bulmaca, tahmin etme oyunlarına yer veriyorsanız Gartic.io'yu oynamanızı isterim. Önerilerilen kelime gruplarından birini seçerek eğlenmeye başlıyorsunuz. Çizdiğiniz esnada eş zamanlı olarak sohbet alanında oyuncular tahminlerini yapıyor ve hedef puana ulaşan ilk oyuncu oyunun kazananı oluyor. Bir oyuna en fazla 50 kişi dahil olabiliyor.