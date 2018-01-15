Gather, Türkiye ve dünyadan haberleri okurken radyo da dinleyebileceğiniz ücretsiz bir uygulama. En popüler haber kaynaklarını tek bir yerde toplayan ve kaynak - kategori seçimini kullanıcıya bırakan uygulama, haber okuma ve radyo dinleme keyfini bir arada yaşatıyor.

Gündem, spor, teknoloji başta olmak üzere ilgi alanınıza giren konularda en güncel haberleri takip edebileceğiniz uygulamalardan biri Gather. Birçok haber uygulamasından sade, modern tasarımlı, göz yormayan arayüzünün yanında farklı türde yayın yapan yüzlerce radyo kanalını sunmasıyla ayrılan uygulama, hem Türkçe hem de İngilizce dil desteğiyle geliyor. Başlangıçta haberlerini okumak istediğiniz ülkeleri, ardından da kaynak seçimini yaptığınız sadece ilgi alanınıza giren en son haberler ana akışınıza düşmeye başlıyor.

Son dakika haberleriyle birlikte günün önemli haberlerini anlık bildirimlerle bilgilendiren uygulama, tamamen ücretsiz.