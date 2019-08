Gears POP!, Microsoft’un Gears of War hayranlarına özel hazırladığı online mobil strateji oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyunda her biri özgün Funko Pop! tasarımlarıyla hayat bulan 30’ün üzerinde Gears of War karakteriyle PvP savaşlara giriyoruz. Clash Royale tarzında bir oyun ve oldukça keyifli! Tepe kamera açısından oynanış sunan mobil strateji - savaş oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Popüler TPS oyunları arasında olan Gears of War’un mobil platforma uyarlanan versiyonu Gears POP! ismiyle karşımıza çıkıyor. Çizgi film karakterlerini anımsatan eğlenceli Gears of War karakterlerinden bir ekip kurup arenalarda birebir savaşıyor veya liglere katılarak dünyanın en iyi oyuncularıyla çarpışıyoruz. Gerçek oyuncular bulamadığınızda veya kendinizi geliştirmek için yapay zeka ile seçeneğini de değerlendirmenizi öneririm. En az gerçek oyuncu kadar iyi savaşıyor, yeni ekiplerinizi deneme ve stratejilerinizi geliştirme şansınız oluyor.

Gears POP! Özellikleri