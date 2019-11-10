Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Golden Frontier: Farm Adventures ile çiftçlik yapmaya hazırlanın!

Dağların arasında enfes bir çiftçilik deneyimi yaşayacağımız Golden Frontier: Farm Adventures mobil platformda oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunuldu. Zengin içeriği ile oyunculara hem madencilik hem de çiftçilik yapma fırsatı verecek olan yapım basit arayüzleri ve rengarenk yapısı ile her kesimden oyuncunun beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Şuanda aktif olarak 100 binden falza oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Golden Frontier: Farm Adventures oyunculara bazı zorluklar ve çeşitli görevler sunuyor. Vahşi batı temalı bir oynanış yapısı ile oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam eden mobil oyunda madencilik ve çiftçilik adeta yetenek isteyecek.

Oyuncular görevleri başararak oyun içerisinde çeşitli ödüllerin de sahibi olacaklar.