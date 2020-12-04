Genshin Impact, gizemli yaratıklar, ilgi çekici karakterler ve şiddetli savaşlarla dolu devasa açık dünya fantastik aksiyon rol yapma oyunu. Anime severlerin PC ve mobilde favori oyunlarından Genshin Impact’de yşamla dolu ve elementsel enerjiyle akan büyük bir dünya olan Teyvat’a seyahat ediyorsunuz. Genshin Impact App Store’dan ücretsiz indirilebilir!

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Güzel fantastik dünya Teyvat'a hoş geldiniz! Siz ve kardeşiniz başka bir dünyadan Teyvat'a seyahat ettiniz. Geldiğinizde ayrı düşüp, şimdi de burada mahsur kalınca, her elementin tanrıları olan Yedilere dair cevaplar aramaya koyulacaksınız. Size rehberlik edecek iyi kalpli peri Paimon'un size katılmasıyla, göreviniz sizi güzel ormanlardan, hareketli kasabalardan ve tehlikeli zindanlardan geçirecek. Yolculuğunuz sizi acımasız düşmanların ve şeytani bulmacaların karşısına çıkarabilir ancak dört kişilik özel takımınıza katılıp elementlerin gücünü kullanarak tüm engelleri aşacak 30'dan fazla oynanabilir müttefike güvenebilirsiniz. Yol boyunca bu mükemmel dünyayı rahatça keşfedecek, oldukça çeşitli karakterlerle güçlerinizi birleştirecek ve Teyvat'ın sayısız sır perdesini aralayacaksınız.