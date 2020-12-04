Genshin Impact App Store'da! Gizemli yaratıklar, ilginç karakterler, savaşlarla dolu devasa açık dünya oyununda Teyvat'ın sırlarını ortaya çıkarın.
Genshin Impact, gizemli yaratıklar, ilgi çekici karakterler ve şiddetli savaşlarla dolu devasa açık dünya fantastik aksiyon rol yapma oyunu. Anime severlerin PC ve mobilde favori oyunlarından Genshin Impact’de yşamla dolu ve elementsel enerjiyle akan büyük bir dünya olan Teyvat’a seyahat ediyorsunuz. Genshin Impact App Store’dan ücretsiz indirilebilir!
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Güzel fantastik dünya Teyvat'a hoş geldiniz! Siz ve kardeşiniz başka bir dünyadan Teyvat'a seyahat ettiniz. Geldiğinizde ayrı düşüp, şimdi de burada mahsur kalınca, her elementin tanrıları olan Yedilere dair cevaplar aramaya koyulacaksınız. Size rehberlik edecek iyi kalpli peri Paimon'un size katılmasıyla, göreviniz sizi güzel ormanlardan, hareketli kasabalardan ve tehlikeli zindanlardan geçirecek. Yolculuğunuz sizi acımasız düşmanların ve şeytani bulmacaların karşısına çıkarabilir ancak dört kişilik özel takımınıza katılıp elementlerin gücünü kullanarak tüm engelleri aşacak 30'dan fazla oynanabilir müttefike güvenebilirsiniz. Yol boyunca bu mükemmel dünyayı rahatça keşfedecek, oldukça çeşitli karakterlerle güçlerinizi birleştirecek ve Teyvat'ın sayısız sır perdesini aralayacaksınız.
- Teyvat'ı istediğiniz gibi keşfedin: Açık dünyada uçun, devasa bir denizde yüzün, dağları tırmanın ve ayak değmemiş yollara sapın. İster hikâyeyi takip etmeyi, ister göz kamaştıran çevrenin tadını çıkarmayı seçin, Teyvat keşfetmeniz için sizi bekliyor.
- Dört kişilik takım oluşturun: Her biri farklı yeteneklere, kişiliklere ve dövüş tarzlarına sahip 30'dan fazla karakterle tanışın ve kimin yanınızda savaşacağını seçin. Şövalyelerin büyük üstadı Jean'i mi seçeceksiniz? Yoksa yıldırımların ham gücünü kullanabilen büyücü Lisa'yı mı?
- Yedi elementin efendisi: Pyro, Hydro, Electro, Anemo, Dendro, Cryo ve Geo'yu kontrol ederek ve birleştirerek zorlu bulmacaları çözün ve güçlü saldırılar yapın.
- Yalnız yolculuk edin ya da birlikte avlanın: Düşmanın üzerine tek başınıza hücum edin ya da tehlikeli canavarlara karşı savaşa arkadaşlarınızı da davet edin ve birlikte bu engin dünyanın sırlarını keşfedin.
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