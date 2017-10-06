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Geostorm: Uzaydan Gelen Fırtına 0.9.7 (ios)
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  5. Geostorm: Uzaydan Gelen Fırtına - iOS için Bulmaca Oyunu

Geostorm: Uzaydan Gelen Fırtına

0.9.7
ios
Geostorm: Uzaydan Gelen Fırtına
ÜCRETSİZ
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Yağız Sarman
Yağız Sarman
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iPhone ve iPad cihazlarda oynanabilen Geostorm mobil oyunu, dünyaca ünlü aynı adlı filmden uyarlanan aksiyon dolu ve sürükleyici bir bulmaca oyunudur.

iOS işletim sistemli mobil oyunlarda oynanabilen Geostorm mobil oyunu, aksiyon unsurlarıyla bulmaca türünü çok başarılı şekilde harmanlayan sürükleyici bir bulmaca oyunudur.

Geostorm mobil oyununda 3 boyutlu şahane grafiklerle yaratılan atmosfer sizi etkileyebilir. Hikaye bazlı bir oyun olan Geostorm’un senaryosuna göre dünya ciddi hava olaylarıyla karşı karşıyadır. Olağanüstü iklim koşullarıyla başa çıkarken hava olaylarını önceden tahmin etmeye yarayan uydular da esrarengiz bir şekilde sabote edilmiştir.

Sizin göreviniz ise dünyayı tehdit eden hava olaylarına karşı önlem alabilmek için sabote edilen uyduların izini sürmek. İşe yarar verilerini toplamanız gereken oyunda üç farklı bölgede üç farklı karakterle detaylı bir arayışa gireceksiniz. Tabi bu arada da hayatta kalmalısınız. Yakında yeni güncellemesiyle uzay atmosferinin de oyuna eklenmesi gündemdeyken şimdilik sadece tsunami, dondurucu soğuk ve fırtınayla mücadele edeceksiniz. Saatlerce sizi ekrana kitleme potansiyeli olan Geostorm mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.

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