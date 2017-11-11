GeoTap, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Bir hayli zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmalı ve 3 boyutlu şekillerin tüm yüzeylerini boyamalısınız.

Can sıkıntınızı giderebilecek türden bir mobil oyun olarak ön plana çıkan GeoTap, minimalist grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Bir hayli zorlu bölümlere sahip olan oyunda önünüze gelen 3 boyutlu geometrik şekillerin yüzeylerini boyamaya çalışıyorsunuz. Tam bir dikkat mücadelesi verdiğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşmanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Tek parmağınızla oynayabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken ekranın ortasında dönen şekillerin boyalı olmayan yüzeylerine dokunmak. Eğer boyalı yüzeylere dokunursanız oyun bitiyor. Bu nedenle dikkatli olmalı ve boyalı yüzeylere dokunmamalısınız. Mutlaka denemeniz gereken bir mobil oyun olan GeoTap'ı sakın kaçırmayın. Harika bir deneyim sunan GeoTap mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor.

GeoTap oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.